كرة يد - الزمالك يلاقي سبورتنج في نهائي كأس مصر

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على البنك الأهلي في ثاني مباريات نصف النهائي.

وتفوق الأبيض بنتيجة 28-25 في اللقاء، بعدما أنهى الشوط الأول بنتيجة 14-12.

وضرب الزمالك موعدا مع سبورتنج في النهائي.

وكان سبورتنج قد فاز على هليوبوليس بنتيجة 25-24 ليحجز أولى بطاقات نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 15-15.

تصويبة قوية وهدف لفريق سبورتنج في شباك هليوبوليس بنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد pic.twitter.com/7fIZY5ZKRs — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 7, 2022

وسيلتقي الجمعة كل من البنك الأهلي وهليوبوليس في مباراة تحديد المركز الثالث في التاسعة مساءً.

ويبدأ النهائي بين الزمالك وسبورتنج في الحادية عشر مساءً وتذاع كلا المباراتين عبر قناة أون تايم سبورتس.

وحال تفوق الزمالك على سبورتنج سيحقق الثنائية المحلية بعد الفوز بلقب الدوري المصري للمحترفين.