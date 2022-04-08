كرة يد - الزمالك يلاقي سبورتنج في نهائي كأس مصر

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 00:55

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة يد

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر لكرة اليد بعد الفوز على البنك الأهلي في ثاني مباريات نصف النهائي.

وتفوق الأبيض بنتيجة 28-25 في اللقاء، بعدما أنهى الشوط الأول بنتيجة 14-12.

وضرب الزمالك موعدا مع سبورتنج في النهائي.

وكان سبورتنج قد فاز على هليوبوليس بنتيجة 25-24 ليحجز أولى بطاقات نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 15-15.

وسيلتقي الجمعة كل من البنك الأهلي وهليوبوليس في مباراة تحديد المركز الثالث في التاسعة مساءً.

ويبدأ النهائي بين الزمالك وسبورتنج في الحادية عشر مساءً وتذاع كلا المباراتين عبر قناة أون تايم سبورتس.

وحال تفوق الزمالك على سبورتنج سيحقق الثنائية المحلية بعد الفوز بلقب الدوري المصري للمحترفين.

كرة يد كأس مصر لكرة اليد الزمالك سبورتنج
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