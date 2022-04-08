راديو كتالونيا: هالاند تواصل مع برشلونة

الجمعة، 08 أبريل 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

مازال الحديث حول مصير إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند مثارا وتلك المرة ووفقا لأحدث التقارير فاللاعب النرويجي على تواصل مع برشلونة.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

برشلونة

وأشار تقرير نشرته إذاعة "راديو كتالونيا" اليوم الجمعة إلى أن هالاند تواصل مع برشلونة عقب فوزهم في الكلاسيكو برباعية دون رد على ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن هالاند أصبح مقتنعا بمشروع برشلونة الذي يقوده تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.

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ولم يقرر صاحب الـ21 عاما مستقبله بعد، لكن لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله بداية من الصيف المقبل وفقا للتقارير.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن بروسيا دورتموند رفض عرضا من مانشستر سيتي لضم هالاند جاء ذلك بعد رفض اللاعب نفسه أجرا سنويا يصل لـ28 مليون يورو.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في وقت سابق أن ناديه لن ينافس على ضم هالاند.

وقال كلوب لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لن نقترب من صفقة هالاند، فالأرقام التي يتم ذكرها جنونية".

وأضاف "لا علاقة لنا بهذه الأرقام، لا توجد فرصة لليفربول".

وشدد "بصراحة لا أريد الدخول في هذا السباق، ما يحدث في هذه الصفقة ليس ممتعا على الإطلاق".

هالاند برشلونة
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