تشافي: لم نظهر بمستوانا ضد فرانكفورت.. نريد تحويل كامب نو إلى قنبلة مثلما حدث ضدنا

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بان فريقه لم يقدم مبارا جيدة ضد إنتراخت فرانكفورت وأن خروجه بنتيجة التعادل كان أمرا جيدا.

وتعادل برشلونة مع مضيفه فرانكفورت الألماني إيجابيا بهدف لمثله اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي في ملعب دوتش بانك بارك.

وتحدث تشافي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "لم نلعب جيدا ولم نظهر بنفس المستوى الذي قدمناه في المباريات الأخيرة بالدوري".

واستدرك "لكننا نعود بنتيجة جيدة لملعبنا وسوف نستغله مثلما استغلوا ملعبهم اليوم".

وتابع "لم ننجح في استغلال المساحات وأرضية الملعب لم تكن جيدة كذلك، والأجواء هنا كانت غير عادية ولذلك نريد تحويل ملعبنا كامب نو إلى قنبلة ضغط مثلما فعلت جماهيرهم اليوم".

وشدد "علينا أن ننتقد أنفسنا فكما قلت نحن لم نلعب مباراة جيدة وحصلنا على نتيجة جيدة في لقاء كان يمكن أن نخسره".

وأتم "لقد قلت من قبل أن فرانكفورت سيكون خصما صعبا وهم لم يحترموننا لأننا فقط ناد كبير بل كانوا جيدين جدا ولهذا السبب هم يلعبون في تلك البطولة".

وستقام مباراة الإياب بعد أسبوع في ملعب كامب نو.