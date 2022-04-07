مورينيو: روما المرشح لنصف نهائي دوري المؤتمر... وإصابة مانشيني سببها العشب البلاستيكي

الخميس، 07 أبريل 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - مدرب روما

يشعر جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي أن فريقه مرشحا للتأهل نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي رغم الخسارة من بودوجليمت النرويجي.

وسقط روما مجددا أمام بطل النرويج بالخسارة بنتيجة 2-1 خارج القواعد في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال مورينيو عقب المباراة: "سجلوا هدفين من كرة ثابتة وخطأ، نحن أيضا نسجل أهدافا كثيرة من كرات ثابتة، لكن من الجيد أن تسجل هدفا ومن السيء أن تستقبله في مرماك، الهدف الأول كان سخيفا".

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وأضاف "بصراحة، أكثر ما يقلقني هو إصابة جانليوكا مانشيني. إنها مصدر قلق، وسببها اللعب على العشب البلاستيكي".

وواصل "خسرنا 2-1، لدينا مباراة الإياب في الأولمبيكو أمام جماهيرنا وليس لدي مشكلة في القول الآن أنني أشعر أننا المرشحون للوصول إلى الدور نصف النهائي".

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وأكمل "لدي ثقة تامة في اللاعبين، في الملعب، الدعم من جماهيرنا. من الواضح أن بودو جليمت فريق صعب، لكنني أيضا أثق في أنه سيكون لدينا حكم ومساعد جيد في مباراة الإياب".

وأوضح "عندما لعبنا في روما ضدهم، لم ير الحكم ركلتي جزاء واضحتين لنا، بينما اليوم احتسبت فرصتين بتسلل، وانتهى الشوط الأول بموقف مثير للسخرية حيث رُفعت راية التسلل على رمية التماس، وهو ما يظهر لك المستوى".

وأتم "لورينيزو بيليجريني يحتاج إلى تسجيل المزيد. بالنظر إلى جودة اللاعب، يجب أن يسجل المزيد من الأهداف ".

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وسجل بيليجريني هدف روما الأول قبل أن يستقبل الذئاب هدفين في الشوط الثاني ويخسر اللقاء.

وأصبح الفريق النرويجي ثاني فريق لا يعرف مورينيو الفوز عليه في 3 مباريات، بعد ريال مدريد في 5 مباريات.

خسر روما مجددا من الفريق الذي أصبح بمثابة عقدة له، بودوجليمت النرويجي في الوقت القاتل بنتيجة 2-1.

الفريقيان التقيا من قبل في دور المجموعات، ففاز بودوجليمت بسداسية مقابل هدف في الذهاب مكبدا مورينيو خسارته الأكبر في مسيرته التدريبية، وفي الإياب تعادلا بنتيجة 2-2 في الأولمبيكو.

القرعة أوقعت الفريقان مجددا في نفس الطريق، واليوم كرر بطل النرويج تفوقه على الذئاب بالفوز 2-1.

جوزيه مورينيو دوري المؤتمر الأوروبي روما بودوجليمت
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