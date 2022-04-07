الدوري الأوروبي – طرد قاتل.. وست هام يتعادل مع ليون

الخميس، 07 أبريل 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

وست هام

تعادل ليون الفرنسي مع مضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة طرد آرون كريسويل ظهير وست هام يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول إثر تدخل عنيف.

وتلقى ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد بطاقة صفراء بين شوطي اللقاء بسبب الاعتراض على الحكم.

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رغم ذلك تقدم وست هام في الدقيقة 52 بتسديدة جارود بوين من خارج منطقة الجزاء.

ولكن في الدقيقة 66 غلبت الكثرة الشجاعة، وتعادل ليون بمتابعة تانجي ندومبيلي لتسديدة تيتي العائدة من الحارس ألفونس أريولا.

وفي الدور ذاته تعادل برشلونة مع أينتراخت فرانكفورت بنفس النتيجة، وتعادل أتالانتا مع لايبزج أيضا بنفس النتيجة، فيما فاز براجا على رينجرز بهدف نظيف.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس القادم 14 إبريل.

وست هام يونايتد الدوري الأوروبي ليون
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