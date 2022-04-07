الحسم يتأجل.. برشلونة يعود من ألمانيا بتعادل مع فرانكفورت

تعادل برشلونة الإسباني مع مضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني في المباراة التي جمعتهما على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل أنسجار كناوف هدف فرانكفورت في الدقيقة 48، بينما تعادل فيران توريس في الدقيقة 66.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب كامب نو في برشلونة يوم الخميس القادم الموافق 14 إبريل.

خطورة مبكرة وتبديل اضطراري

البداية أتت في الدقيقة 4 بتسديدة من فيران توريس تصدى لها الحارس، فيما جاء الرد من أنسجار كناوف في الدقيقة 7 ولكن اصطدمت الكرة بالدفاع وخرجت.

وفي الدقيقة الثامنة سدد جبريل سو كرة خطيرة مرت بجوار القائم، بينما أرسل فيران توريس تمريرة إلى أوباميانج في الدقيقة 19 ولكن أضاعها الأخير بجوار القائم.

وأجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديله الأول اضطراريا بخروج جيرارد بيكيه بداعي الإصابة ونزول كليمون لونجليه في الدقيقة 23.

جدل ثم هدف

احتسب الحكم في الدقيقة 38 ركلة جزاء ضد برشلونة، إثر مخالفة من سيرجيو بوسكيتس ضد رافاييل بوري.

ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ألغى الحكم قراره السابق في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هذه الحالة لم تستمر طويلا، حيث سجل أنسجار كنوف كرة رائعة من حدود المنطقة سكنت الشباك على يسار مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة 48.

تعادل وبطاقة حمراء

أجرى برشلونة تبديلين في الدقيقة 62 بنزول عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج بدلا من أداما تراوري وجافي

وبالفعل أرسل دي يونج كرة إلى فيران توريس في الدقيقة 66، ليسجل الأخير هدف التعادل.

وبفعل الإنذار الثاني في الدقيقة 78، غادر توتا صفوف فرانكفورت الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين.

رغم ذلك كاد أوبيت إيفان نديكا أن يقتنص الفوز في الدقيقة 82 بكرة خطيرة ولكنها مرت بجوار القائم.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة على ملعب كامب نو في برشلونة يوم الخميس القادم الموافق 14 إبريل.