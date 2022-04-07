الدوري الأوروبي - لايبزج وأتالانتا يتعادلان والحسم في بيرجامو

عاد أتالانتا الإيطالي بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق من ملعب ريد بول أرينا معقل لايبزج الألماني في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل لأتالانتا: لويس مورييل فيما سجل للايبزج: دافيدي زاباكوستا بالخطأ في مرماه.

ويلتقي الفريقان الخميس المقبل على ملعب جيويس في بيرجامو بإيطاليا لحسم بطاقة التأهل للدور المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز ببطاقة التأهل مع الفائز من مباراة رينجرز الأسكتلندي وسبورتنج براجا البرتغالي في نصف النهائي.

وصف المباراة

وتقدم أتالانتا مبكرا بهدف من توقيع لويس مورييل في الدقيقة 17 بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد البرتغالي أندري سيلفا أن يسجل هدف التعادل مبكرا بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 24.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل ماريو باشاليتش أن يسجل هدف أتالانتا الثاني لكن تسديدته ارتطمت أيضا بالقائم الأيسر.

في الشوط الثاني تألق بيتر جلاوتشي وتصدى لفرصة من مورييل ليظل أتالانتا متقدما بهدف دون رد.

وأطلق مايكل أوليفر صافرته في الدقيقة 57 محتسبا ركلة جزاء للايبزج بعدما عرقل مريح ديميرال لكريستوفر نكونكو داخل منطقة الجزاء.

ركلة جزاء انبرى لها سيلفا وتصدى لها خوان موسو وتألق في متابعة رأسية أوربان في الدقيقة 58.

وبعد أقل من دقيقة واحدة سجل دافيدي زاباكوستا بالخطأ في مرماه هدف التعادل.

وفي الدقيقة 82 منعت العارضة رأسية البديل المجري دومينيك سوبوسلاي، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين قبل لقاء الإياب الخميس المقبل.