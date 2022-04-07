استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال
الخميس، 07 أبريل 2022 - 20:55
كتب : وليد الحسيني
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختيارات خالد الغندور كالتالي:
1- محمد صلاح
2- أحمد الكأس
3- حسام حسن
4- محمود الخطيب
5- محمد زيدان
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
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