استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختيارات خالد الغندور كالتالي:

1- محمد صلاح

2- أحمد الكأس

3- حسام حسن

4- محمود الخطيب

5- محمد زيدان

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا