استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال

الخميس، 07 أبريل 2022 - 20:55

كتب : وليد الحسيني

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - خالد الغندور

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد حمص.. عبد ربه في المركز الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ماهر همام.. الحضري فقط من جيل الألفية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أبو العلا.. ثلاثي الجيل الذهبي وزميله السابق

وشارك خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختيارات خالد الغندور كالتالي:

1- محمد صلاح

2- أحمد الكأس

3- حسام حسن

4- محمود الخطيب

5- محمد زيدان

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

الأفضل في تاريخ مصر خالد الغندور
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد حمص.. عبد ربه في المركز الثالث استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ماهر همام.. الحضري فقط من جيل الألفية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أبو العلا.. ثلاثي الجيل الذهبي وزميله السابق استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة عرابي.. بيبو وحسن شحاتة في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أحمد عيد.. الثعلب الصغير في القائمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات مصطفى رياض.. الشاذلي ورضا استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات هاني سعيد.. ثلاثة من جيل الثلاثية التاريخية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ياسر رضوان.. حسن شحاتة في المركز الأول
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - لايبزج وأتالانتا يتعادلان والحسم في بيرجامو 7 دقيقة | أوروبا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات خالد الغندور.. ظهور 4 أجيال 12 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
رودري: نعلم صعوبة المهمة لكننا نرغب في التتويج بالثلاثية 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الأوروبي - أينتراخت فرانكفورت (0) - (0) برشلونة.. بداية المباراة 22 دقيقة | أوروبا
معركة ضارية داخل الملعب وخارجه.. سلافيا براج يصعق فينورد في الدقيقة 95 23 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة يكشف سبب تواجد لجنة من وزارة الرياضة للتفتيش 28 دقيقة | مصر
تقرير تركي: مصطفى محمد على رادار النصر السعودي 39 دقيقة | المحترفون
لقجع: زياش ومزراوي سينضمان لمنتخب المغرب قريبا.. وحمد الله يعاني من غرور مفرط 53 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 2 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 3 انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات 4 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة