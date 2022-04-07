معركة ضارية داخل الملعب وخارجه.. سلافيا براج يصعق فينورد في الدقيقة 95

الخميس، 07 أبريل 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

فينورد

فقد فينورد الهولندي تقدمه على ضيفه سلافيا براج التشيكي، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3 في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت المباراة توترا كبيرا في نهاية الشوط الأول، أسفر عن طرد مارينو بوسيتش مدرب فينورد المساعد، إثر اندلاع شجار بين الفريقين.

في البداية تقدم فينورد في الدقيقة 10 بهدف لويس سينيسترا، ثم تعادل بيتر أولايينكا في الدقيقة 41.

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هدف التعادل كان شرارة بدء التوتر، حيث اعترض الفريق الهولندي بسبب محاولة ييرا سور لركل الكرة قبل خط المرمى، وبالتالي رأوا أن الهدف يجب أن يلغى بداعي التسلل.

وفي غياب تقنية الفيديو، اتبع الحكم التركي خليل ميلير رأي مساعده ورفض إلغاء الهدف.

بعد الهدف بثوان قليلة طالب فينورد بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم، وهنا اندلعت المشاجرة التي أسفرت عن طرد بوسيتش وإنذار أولايينكا وأوفير ماريكانو من الجانبين.

استمرت المباراة المثيرة، حيث تقدم ييرا سور لصالح سلافيا للمرة الأولى في الدقيقة 67، بينما تعادل ماركوس سينيسي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 86 تقدم أوركون كوكو لأيندهوفن بالثالث، ولكن التعادل أتى في الدقيقة 95 بتوقيع إبراهيم تراوري.

ويقام الإياب يوم الخميس المقبل، الرابع عشر من إبريل.

ويلعب في الدور ذاته بودو جليمت النرويجي مع روما الإيطالي، وليستر سيتي الإنجليزي مع أيندهوفن الهولندي، ومارسيليا الفرنسي مع باوك اليوناني.

فينورد سلافيا براج دوري المؤتمر الأوروبي
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