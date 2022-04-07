اتحاد الكرة يكشف سبب تواجد لجنة من وزارة الرياضة للتفتيش

كشف اتحاد الكرة سبب تواجد لجنة من وزارة الشباب والرياضة في مقر الجبلاية خلال الأيام الماضية للتفتيش.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه أن ذلك الإجراء هو شيء روتيني وتأخر حدوثه نتيجة لانشغال مجلس الإدارة بارتباطات منتخب مصر الأول خلال كأس أمم إفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم 2022.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن تواجد لجنة من وزارة الشباب والرياضة في مقر الاتحاد خلال الأيام الماضية، جاء بناء على طلب مسؤولي الجبلاية من أجل بدء إجراءات التسليم والتسلم للمجلس الجديد الذي تولى المهمة في 6 يناير الماضي، وانشغال المجلس طوال الفترة الماضية بالارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول بداية من أمم إفريقيا بالكاميرون ثم مباراتي السنغال في التصفيات المونديالية.

أكد مسؤولو اتحاد الكرة أنه تم مطالبة لجنة الشباب والرياضة بالتفتيش والجرد على الملابس والعديد من الأمور الإدارية الأخرى.

وهذا إجراء متبع مع أي مجلس إدارة جديد ومن ثم الكشف عن أي مخالفات ورثها المجلس الحالي، من المجالس السابقة حتى تكون الجهة الإدارية على علم بها والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة من قبل اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام.

وعلق مسؤولو اتحاد الكرة على وجود مخالفة تتعلق بعجز الملابس الخاصة بالمنتخبات والتعاقد القديم مع شركة أديداس، بأن المجلس الحالي ليس له علاقة بهذه المخالفات وأنها تم رصدها في عهد المجالس واللجان السابقة وليس للمجلس الحالي علاقة بها من قريب أو بعيد.