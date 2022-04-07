تقرير تركي: مصطفى محمد على رادار النصر السعودي

الخميس، 07 أبريل 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

أصبح مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي ومنتخب مصر على رادار النصر السعودي.

وبحسب موقع "webaslan" التركي فأن النادي السعودي ينافس كل من أولمبيك مارسيليا وليون وليل الفرنسي للحصول على خدمات المهاجم الدولي.

وأوضح الموقع أن جالاتاسراي يتوقع بيع مهاجمه البالغ 24 عاما بـ 8 ملايين يورو.

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وخاض مصطفى محمد الموسم الجاري 36 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 3 في جميع المسابقات.

إجمالا خاض الدولي المصري 53 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 5.

ويحتل جالاتاسراي المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي قبل 7 جولات على النهاية.

فيما يحتل النصر السعودي المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة عن اتحاد جدة متصدر الترتيب قبل 5 جولات على النهاية.

ويغيب العالمي عن المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بسبب عدم استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الرخصة الآسيوية.

جالاتاسراي النصر السعودي مصطفى محمد
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