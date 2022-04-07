انتهت في الدوري الأوروبي - أينتراخت فرانكفورت (1) - (1) برشلونة

الخميس، 07 أبريل 2022 - 20:46

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة أينتراخت فرانكفورت الألماني وبرشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور بالفوز على جالاتا سراي التركي، بينما مر فرانكفورت على حساب ريال بيتيس الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 82 أوبيت إيفان نديكا يسدد كرة خطيرة ولكن تمر بجوار القائم

ق 80 ألمامي تراوري بدلا من دايشي كامادا

ق 78 بطاقة حمراء! توتا يغادر صفوف فرانكفورت بالإنذار الثاني

ق 73 ينس هاوج بدلا من جيسبر ليندستروم

ق 66 جوووووووول التعادل من فيران توريس بعد تمريرة فرينكي دي يونج

ق 62 تبديلين في صفوف برشلونة بنزول عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج بدلا من أداما تراوري وجافي

ق 48 جوووووووول أنسجار كنوف يسدد كرة رائعة على حدود المنطقة تسكن يسار تير شتيجن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40 الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي عدم وجود المخالفة

ق 38 ركلة جزاء ضد برشلونة.. مخالفة من سيرجيو بوسكيتس ضد رافاييل بوري والحكم يعود لمراجعة تقنية الفيديو

ق 23 تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج جيرارد بيكيه ونزول كليمون لونجليه

ق 19 فيران توريس يمرر إلى أوباميانج والأخير يسدد بجوار القائم

ق 8 جبريل سو يسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 7 أنسجار كناوف يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتخرج من الملعب

ق 4 فيران توريس يسدد ولكن الحارس يتصدى إلى ركنية

بداية المباراة

برشلونة إينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي
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