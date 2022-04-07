تشكيل وست هام – بن رحمة وأنطونيو أساسيان أمام ليون

يقود ميكيل أنطونيو هجوم وست هام يونايتد أمام أوليمبك ليون، فيما يعود سعيد بن رحمة للتشكيل الأساسي.

أعلن ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ليون بعد قليل في الدوري الأوروبي.

تشكيل وست هام شهد البدء بـ أنطونيو في الهجوم، فيما يتواجد سفيان بن رحمة من خلفه بجانب جارود بوين.

وجاء تشكيل وست هام كالتالي:

حارس: ألفون أريولا.

الدفاع: ريان فريدريكس – كورت زوما – كريج داوسون – آرون كريسويل.

الوسط: ديكلان رايس – توماس سويتشيك.

أمامهما: جارود بوين – سفيان بن رحمة – بابلو فورناليس.

الهجوم: ميكيل أنطونيو.