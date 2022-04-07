إيمري: نريد الفوز على بايرن في ملعبه

يؤمن أوناي إيمري مدرب فياريال بقدرة فريقه على عبور عقبة بايرن ميونيخ نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم أنه تفوق بهدف وحيد في ذهاب ربع النهائي، ويلعب الإياب في معقل منافسه.

وقال إيمري في تصريحات للصحفيين: "لعبنا بشكل جيد ونشرنا السعادة في قلوب جماهيرنا".

وأضاف "كانت النتيجة 1-0 لكن كان من الممكن أن تكون أكثر. ومع ذلك أنا سعيد بالنتيجة".

وأكمل "نحن بحاجة إلى توخي الحذر في لقاء الإياب. لا يزال هناك 90 دقيقة أخرى".

وشدد المدرب الإسباني "نريد الفوز في مباراة الإياب أيضا".

ويقام لقاء الإياب في ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض بايرن ميونيخ لأول خسارة له خارج القواعد في دوري الأبطال منذ الخسارة من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017، حينها كان أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق الفرنسي.

منذ ذلك الحين لم يخسر بايرن ميونيخ في 25 مباراة خارج أرضه أوروبيا، حتى كسرها المدرب الإسباني.

وخاض إيمري مباراته رقم 50 في دوري الأبطال.

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