تشكيل برشلونة – تراوري أساسي.. وجافي في وسط الملعب أمام فرانكفورت

الخميس، 07 أبريل 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

احتفالات برشلونة بهدف بيدري

يبدأ أداما تراروي في هجوم برشلونة أمام إينتراخت فرانكفورت، فيما يقود جافي وسط الملعب.

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تشكيل فريقه أمام إينتراخت فرانكفورت، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

تشكيل برشلونة شهد البدء بـ أداما تراوري في الهجوم بجانب بيير أوباميانج، وفيران توريس.

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ويبدأ جافي في وسط الملعب بجانب بيدري، وسيرخيو بوسكيتس.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: رونالد أراوخو – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – جوردي ألبا.

الوسط: بيدري – سيرخيو بوسكيتس – جافي.

الهجوم: فيران توريس – بيير أوباميانج - أداما تراوري.

الدوري الأوروبي برشلونة فرانكفورت
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