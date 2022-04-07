كاسيميرو: الناس لا يرون سوى أهداف بنزيمة.. علينا الاستمتاع بما يقدمه

يشعر كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد بأن العديد من جماهير كرة القدم لا تعرف عن كريم بنزيمة قائد الملكي سوى تسجيل الأهداف، كما تحدث عن الاستمتاع بقدرات النجم الفرنسي.

وقال كاسيميرو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يجب أن نتحدث عن سحر كريم بنزيمة. علينا ببساطة أن نستمر في الاستمتاع بقدراته".

وأضاف "الكثير من الناس لا يرون سوى أهدافه، بينما نحن نرى جودته وشخصيته المميزة".

وعن المباراة، أوضح البرازيلي "الفوز جاء بمجهود جماعي للفريق ككل".

وواصل "هذه هي المباريات التي نستمتع بها والتي اعتاد عليها ريال مدريد".

وأتم "لا يزال أمامنا 90 دقيقة، ونعلم أننا سنحظى بدعم جماهيرنا في سنتياجو برنابيو، لكن علينا احترام تشيلسي".

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ويقام لقاء الإياب في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

في لقاء الذهاب، افتتح بنزيمة أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 21.

وأضاف كريم الهدف الثاني برأسية جديدة عقب ثلاث دقائق فقط من الهدف الأول.

وقلص كاي هافيرتز النتيجة لتشيلسي برأسية هو الآخر في الدقيقة 40.

وأتم بنزيمة الهاتريك وثلاثية ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 46 بعد استغلاله لخطأ قاتل من حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي.

ويحتاج ريال مدريد للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف في الإياب ليثأر من هزيمته من تشيلسي في نصف نهائي الموسم الماضي ويتأهل هو للدور نفسه.