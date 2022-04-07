مولر: السقوط أمام فياريال؟ سنرد بقوة في مباراة الإياب

يؤمن توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ بقدرة فريقه على عبور عقبة فياريال نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بهدف في ذهاب ربع النهائي.

وقال مولر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها هزيمة غير متوقعة، لم نتمكن من لعب المباراة التي أردناها".

وأضاف "لم نستطع لعب مباراة جيدة، ربما كنا نفتقر إلى الحيوية".

وتابع "لقد خسرنا المواجهة أمام فياريال، لكننا نعرف كيف نقيم الأمور".

وأتم "لعبنا النصف الأول من المواجهة وخسرنا بهدف، وسنرد بقوة في مباراة الإياب على ملعبنا الأسبوع المقبل".

ويقام لقاء الإياب في ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض بايرن ميونيخ لأول خسارة له خارج القواعد في دوري الأبطال منذ الخسارة من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017، حينها كان أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق الفرنسي.

منذ ذلك الحين لم يخسر بايرن ميونيخ في 25 مباراة خارج أرضه أوروبيا، حتى كسرها المدرب الإسباني.

واليوم خاض إيمري مباراته رقم 50 في دوري الأبطال.

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