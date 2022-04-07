فينجادا يرد على تصريحات البدري عبر في الجول.. ويوجه رسالة قوية لمنتقدي كيروش

الخميس، 07 أبريل 2022 - 17:28

كتب : محمود حمدي

نيلو فينجادا

رد نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري على تصريحات حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق حول عمله في الاتحاد.

وقال فينجادا في تصريحات لـFilGoal.com: "لم أتابع تصريحات حسام البدري حولي ولم أشاهدها. لكن أقول بأن إلتزامي مع اتحاد الكرة، وهم من يقيمونني ويعرفون ما أقوم به من أدوار".

وأضاف "أنام مرتاحا ولا أولي أهمية لتلك الأحاديث وأفضل الكلام عن الأمور الإيجابية فقط".

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حسام البدري رد قبل أيام عبر قناة القاهرة والناس على سؤال حول دور فينجادا في اتحاد الكرة، فقال "أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق قال لي بأنهم يملكون (شوية يوروهات) لذلك سيتعاقدون مع مدير فني للاتحاد وحين تنتهي تلك السيولة سيطردونه".

من جهة أخرى، رد فينجادا على منتقدي كيروش، فقال "10% من إمكانيات كارلوس كيروش، أفضل من هؤلاء الذين يتحدثون عنه بشكل سيء. ومن الأولى لهؤلاء أن ينظرون لأنفسهم".

كيروش تولي تدريب منتخب مصر خلفا لـ حسام البدري الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون خارج الأرض في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش قد وصل إلى نصف نهائي كأس العرب، ثك خسر نهائي كأس أمم إفريقيا والمباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 بـ قطر.

منتخب مصر نيلو فينجادا كارلوس كيروش حسام البدري
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