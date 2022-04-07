كورتوا: بنزيمة يمنحنا القدرة على التحليق بعيدا في دوري الأبطال

يؤمن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن زميله كريم بنزيمة يمنح فريقهما القدرة على التحليق بعيدا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بنزيمة سجل ثلاثية قادت ريال مدريد للفوز على مضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تحتاج إلى لاعب من طراز بنزيمة للتحليق بعيدا في دوري الأبطال".

وأضاف "مدهش حقا ما يقدمه بنزيمة هذا الموسم. أراه يعمل بجد وهذا الموسم يعني الكثير بالنسبة له".

وتابع "إنه يلعب بتركيز شديد وهو متعطش للتسجيل. يحضر للمباريات بشكل جيد ولاسيما لمباريات من هذا الطراز. أنا سعيد لكونه زميلي".

وعن المباراة، أوضح الحارس البلجيكي "فريق تشيلسي خلق بعض الفرص، لكن الفوز 3-1 نتيجة مهمة جدا بالنسبة لنا".

وأكمل "دافعنا بشكل جيد، ربما تمركزنا كثيرا في الخلف في بعض الأحيان".

وأتم "علينا تقديم مباراة جيدة في الإياب من أجل التأهل لنصف النهائي".

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ويقام لقاء الإياب في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

في لقاء الذهاب، افتتح بنزيمة أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 21.

وأضاف كريم الهدف الثاني برأسية جديدة عقب ثلاث دقائق فقط من الهدف الأول.

وقلص كاي هافيرتز النتيجة لتشيلسي برأسية هو الآخر في الدقيقة 40.

وأتم بنزيمة الهاتريك وثلاثية ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 46 بعد استغلاله لخطأ قاتل من حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي.

ويحتاج ريال مدريد للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف في الإياب ليثأر من هزيمته من تشيلسي في نصف نهائي الموسم الماضي ويتأهل هو للدور نفسه.