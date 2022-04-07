ضياء السيد يرد على غياب دوره في منتخب مصر.. وطبيعة علاقته بـ صلاح

رد ضياء السيد مدرب منتخب مصر على مرددين مقولة "غياب دوره في الجهاز الفني"، فيما كشف كواليس مشكلة تصريحاته حول محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، وعلاقته بـ محمد صلاح.

وقال ضياء السيد في تصريحات لقناة 24 السعودية: "ما حدث في مشكلة شيكابالا كان غير مهني لأن أحدهم فتح الكاميرا قبل بدء التسجيل، وكان في نطاق المزاح فقط. رغم ذلك اعتذرت لأن شيكابالا صديقي وصديق نجلي وأحبه. هل ينضم لمنتخب مصر؟ لما لا إن كان مستواه جيدا؟ هو ليس قراري من الأساس".

وعن غياب دوره في الجهاز الفني، قال ضياء السيد: "من يتحدثون عن غياب دوري في منتخب مصر لم يتحدثوا معي. لو تحدثوا إلي، لشرحت لهم دوري في منتخب مصر".

وأضاف "أنا غير ملزم بإيضاح أي شيء من الأساس لكن لم يتواصل معي أحد لتوضيح دوري".

ضياء استمر "تعرضت لنقد من زملاء ملاعب ولاعبين آخرين دربتهم بنفسي. كيروش كذلك تعرض للهجوم خلال بداية ولايته، لكن مع توالي المباريات في كأس العرب وكأس أمم إفريقيا، نال احترام الجميع له ولقراراته".

واستفاض "كارلوس كيروش مدرب عبقري وفي غاية الاحترام. فرض نظاما قويا داخل الجهاز الفني، وعندما غاب عن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال للإيقاف، كنت أنا من أتولى قيادة الفريق".

وأخيرا، أتم ضياء السيد تصريحاته بالحديث عن علاقته بـ محمد صلاح، فقال "محمد صلاح يقول عني بأنني ملهم. في المقابل يقول البعض بأنني ليس لي دور؟ صلاح لم يسع للحصول على شارة قيادة منتخب مصر لكنه كان رائعا كقائد في كأس أمم إفريقيا".

كان منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش وضياء السيد قد وصل إلى نصف نهائي كأس العرب، ثك خسر نهائي كأس أمم إفريقيا والمباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 بـ قطر.