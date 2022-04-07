اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد بتركيز؟

الخميس، 07 أبريل 2022 - 16:37

كتب : محمود صلاح

كريم بنزيمة - ريال مدريد - تشيلسي

هل تابعت مباراة ريال مدريد وتشيلسي جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت تقلبات كثيرة، وكان بطلها كريم بنزيمة مهاجم الفريق الملكي، فهل تتذكرها جيدا.

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ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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