اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد بتركيز؟

كورتوا: بنزيمة يمنحنا القدرة على التحليق بعيدا في دوري الأبطال

بنزيمة فك تعادله مع صلاح وصعد كالصاروخ.. ترتيب هدافي دوري الأبطال

توخيل: ضروري التحسن حتى لا نخسر أمام ساوثامبتون وندهس في البيرنابيو

توخيل: خسارة ثقيلة ضد ريال مدريد.. لا يمكن أن نشتكي من الهزيمة

ناجلزمان: استحققنا الخسارة أمام فياريال

أنشيلوتي: تحكمنا في كل شيء ضد تشيلسي.. وبنزيمة كان سيغيب لسبب غريب

بنزيمة: أتينا إلى لندن لنبرهن من يكون ريال مدريد.. وأنشيلوتي بين الأفضل في العالم

إيمري يعرف كيف يوقف البافاري.. فياريال يتفوق على بايرن ميونيخ بهدف دانجوما