اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد بتركيز؟
الخميس، 07 أبريل 2022 - 16:37
كتب : محمود صلاح
هل تابعت مباراة ريال مدريد وتشيلسي جيدا وتحفظ أحداثها؟
مباراة مثيرة شهدت تقلبات كثيرة، وكان بطلها كريم بنزيمة مهاجم الفريق الملكي، فهل تتذكرها جيدا.
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