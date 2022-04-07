اختبر معلوماتك - هل تحفظ أحداث لقاء الزمالك وبيراميدز جيدا؟

مباراة غيرت مسيرتي – وائل القباني.. عندما عدت للمشاركة بعدما كنت خارج قائمة الـ 25

أمير مرتضى: غياب زيزو؟ لا أفضل الحديث عن المشاكل.. والونش يتحامل على نفسه منذ عام

موسيماني: التغييرات في التشكيل لضخ دماء جديدة .. وحققنا أهدافنا وذلك سر استمرار تاو

محمد مصيلحي: لنا ركلة جزاء واضحة أمام الأهلي.. ولم أسمع كثيرا عن حكم تقنية الفيديو

رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي

مؤتمر فيريرا: خرجنا بنتيجة عادلة.. والأهم عودة الزمالك إلى اللعب الذي يشتهر به

النحاس: لعبنا شوط ثاني أفضل أمام الأهلي.. ولا نملك فرصة للتدعيم ومعالجة قصور بعض المراكز

أحمد عبد القادر: نواجه إجهاد غير طبيعي.. أهم شيء الفوز