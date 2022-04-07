اختبر معلوماتك - هل تحفظ أحداث لقاء الزمالك وبيراميدز جيدا؟

الخميس، 07 أبريل 2022 - 16:19

كتب : محمود صلاح

عمر السعيد - الزمالك - بيراميدز

هل تحفظ أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي أقيمت يوم الأربعاء؟

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الزمالك بيراميدز
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