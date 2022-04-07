تقرير: مستقبل مبهم ينتظر سواريز مع أتليتكو مدريد

الخميس، 07 أبريل 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

تحوم حالة من الغموض حول مستقبل النجم الأوروجوياني لويس سواريز مع فريقه أتليتكو مدريد بعد غيابه عن قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وحسبما نشرت صحيفة آس الإسبانية فإن سواريز الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل لم يحسم مستقبله مع الروخي بلانكوس بعد.

وغاب سواريز عن قائمة أتليتكو مدريد المسافرة إلى إنجلترا من أجل لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

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وظهر في القائمة بدائل مثل جواو فيليكس وأنطوان جريزمان وأنخيل كوريا وماثيوس كونا.

ونوهت آس في تقريرها على أن هناك محادثات عديدة ومفاوضات بين إدارة أتليتكو مدريد وسواريز من أجل تجديد العقد لكن لم يحسم شيئا بعد.

ويتلقى صاحب الـ 35 عاما عروضا مختلفة في الوقت الحالي، لعل أبرزهم من فريقي بشيكتاش وفنربخشة من الدوري التركي.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف دون رد في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب في ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الأربعاء المقبل.

وشارك سواريز بقميص أتليتكو مدريد في 38 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 13 هدفا وصنع 3 آخرين.

لويس سواريز أتليتكو مدريد
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