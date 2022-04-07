بنزيمة فك تعادله مع صلاح وصعد كالصاروخ.. ترتيب هدافي دوري الأبطال

الخميس، 07 أبريل 2022 - 15:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ريال مدريد

بينما يغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

صلاح لم يسجل في إياب دور الـ16 وذهاب ربع النهائي ليتوقف رصيده عند 8 أهداف سجلها خلال 9 مباريات، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.

قبل هاتين المباراتين كان كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قد سجل 5 أهداف فقط، لكنه أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في إياب ثمن النهائي ضد باريس سان جيرمان ليتعادل مع صلاح في المركز الثالث بجدول الهدافين.

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ثم سجل المهاجم الفرنسي هاتريك جديد في ذهاب ربع النهائي ضد تشيلسي ليفك تعادله مع النجم المصري ويرتقي لوصافة جدول الهدافين.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 12 هدفا

2- كريم بنزيمة (ريال مدريد).. 11 هدفا

2- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 11 هدفا

4- محمد صلاح (ليفربول).. 8 أهداف

5- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف

6- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 6 أهداف

6- كليان مبابي (باريس سان جيرمان).. 6 أهداف

6- أداما تراوري (شيريف تيراسبول).. 6 أهداف

6- رياض محرز (مانشستر سيتي).. 6 أهداف

6- ليروي ساني (بايرن ميونيخ).. 6 أهداف

وتستكمل المسابقة بإياب دور الـ8 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

محمد صلاح كريم بنزيمة
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