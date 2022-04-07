ابنة مارادونا تكشف حقيقة بيع قميص "يد الله" بـ 4 ملايين إسترليني

كشفت دلما ابنة دييجو أرماندو مارادونا حقيقية بيع قميص "يد الله" في دار "سوذبيز" للمزادات بسعر 4 ملايين جنيه إسترليني.

وكان قميص مارادونا الرقم 10 بجوزة لاعب الوسط الإنجليزي ستيف هودج منذ نهاية مباراة كأس العالم المثيرة الذي تبادل القمصان معه بعد خسارة إنجلترا 1-2 في الدور ربع النهائي.

وعرض لاعب إنجلترا السابق هذا القميص في المزاد في وقت لاحق هذا الشهر.

وأوضحت ابنة مارادونا الأمر لـ راديو مترو: "لاعب إنجلترا السابق يعتقد أنه حصل على قميص والدي في الشوط الثاني (الذي سجل فيه الهدفين) لكن هناك لبس، بحوزته قميص الشوط الأول. أردت أن أوضح ذلك للناس حتى يعرف كل من يريد شرائها الحقيقة".

عندما سُئلت من لديه قميص النصف الثاني، ردت دلما: 'أمي لم تحصل عليه، أعرف من لديه ولكن لن أقول من حصل عليه حتى لا أفضح ذلك الشخص، كل ما يمكنني قوله هو أن القميص الذي يتم بيعه بالمزاد ليس هو الذي سجل والدي أهدافه به".

يوم 22 يونيو 1986 يوما مشهودا في تاريخ كرة القدم، جرت فيه مباراة ربع نهائي كأس العالم بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، وسجل خلالها دييجو مارادونا أشهر هدفين في تاريخ اللعبة في أربع دقائق في النصف الثاني من المباراة.

وسجل الأول مارادونا في الدقيقة 51 هدفا غير شرعي بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، فاحتج الإنجليز طويلا، لكن الحكم التونسي، علي بن ناصر، لم يكترث وأصر على احتساب الهدف.

أما الثاني في الدقيقة 54 أذهل العالم بأسره وصنفه الجميع لروعته "هدف القرن" حين انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ ستة لاعبين إنجليز، بمن فيهم الحارس، قبل أن يودع الكرة بكل هدوء في شباك الإنجليز.

ورحل الأرجنتيني عن عالمنا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز الـ 60 عاما نتيجة أزمة قلبية، بعد معاناته فترة طويلة من متاعب صحية.