استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد حمص.. عبد ربه في المركز الثالث

الخميس، 07 أبريل 2022 - 13:25

كتب : ياسر الشريف

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - محمد حمص

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك محمد حمص نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- محمد صلاح

2- محمد أبو تريكة

3- حسني عبد ربه

4- عصام الحضري

5- علي أبو جريشة

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر محمد حمص محمد صلاح حسني عبد ربه
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