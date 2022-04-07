استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات محمد حمص.. عبد ربه في المركز الثالث

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك محمد حمص نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- محمد صلاح

2- محمد أبو تريكة

3- حسني عبد ربه

4- عصام الحضري

5- علي أبو جريشة

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.