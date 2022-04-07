تقرير: أرسنال يتواصل مع ديبالا بشكل مبدئي

تواصل نادي أرسنال مع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بشكل مبدئي من أجل الانضمام إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد ديبالا مع يوفنتوس ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل وتشير التقارير إلى فشل المفاوضات بينه وبين إدارة البيانكونيري.

وحسبما نشرت كوريري ديلو سبورت فإن أرسنال أجرى اتصالا مع وكيل أعمال ديبالا لكنه لم يقدم عرضا رسميا بعد.

ومع نهاية عقده بحلول الموسم الجاري يحق للمهاجم الأرجنتيني التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني من بداية الموسم المقبل.

وتتواجد رغبة أرسنال وسط اهتمام أندية ميلان وليفربول ومانشستر سيتي بضم اللاعب منذ يناير الماضي، مع مراقبة برشلونة وأتليتكو مدريد للموقف وفقا للتقارير الصحفية الصادرة من إيطاليا.

وكاد ديبالا أن ينتقل إلى توتنام قبل انطلاق الموسم الماضي لكن توقفت المفاوضات في النهاية.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف آخرين.

وكان ديبالا انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من نادي باليرمو مقابل 28 مليون يورو.