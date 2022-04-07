بعد هزيمته بالستة.. مؤتمر مورينيو - نحترم بودو لأنهم أثبتوا أنهم فريق رائع

الخميس، 07 أبريل 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - مدرب روما

استشهد جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما بالهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام بودو جليمت في دور المجموعات حين تحدث عن المباراة المرتقبة التي ستجمعه مع الفريق النرويجي في ربع نهائي دوري المؤتمر.

وكان بودو جليمت تغلب على روما بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف على أرضه ضمن منافسات دور المجموعات من المسابقة.

وخرج مورنينيو بعد اللقاء واستخدم نوعية ملعب المباراة والعشب الصناعي كذريعة للخسارة الفادحة.

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وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء "أنا سعيد بالعودة إلى هنا وآمل أن تسير الأمور بشكل أفضل عن المرة السابقة".

وأضاف "قلت دائما إنني لا أحب العشب الصناعي، لأن كرة القدم إما تلعب على العشب أو تصبح رياضة مختلفة".

وواصل "نحن نحترم بودو لأنهم أثبتوا أنهم فريق رائع وقادر على المنافسة".

وأتم ضاحكا "ليس لدي أعذار هذه المرة، هناك مباراتان ونريد الوصول إلى نصف النهائي".

وفي سياق منفصل، يحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 مبتعدا بـ 5 نقاط عن يوفنتوس عن صاحب المركز الرابع.

روما جوزيه مورينيو دوري المؤتمر
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