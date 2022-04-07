تقرير: تحددت هوية المشجع المسيء لـ كوليبالي.. ورفع دعوى قضائية ضده

حددت السلطات المحلية بأتالانتا هوية المشجع الذي وجه إساءات عنصرية لـ كاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

وفاز نابولي على أتالانتا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإيطالي على ملعب "أتليتي أزوري إيطاليا".

وحسبما نشرت Il Mattino الإيطالية فإن السلطات توصلت إلى مقطع فيديو يظهر فيه المشجع وهو يصرخ بإهانات عنصرية ضد اللاعب السنغالي بعد الهزيمة التي تلقاها أتالانتا على أرضه.

ويستعد النادي لتوجيه دعوى قضائية ضد المشجع وحرمانه من دخول جميع ملاعب إيطاليا.

وهذا ليس حادث العنصرية الأول الذي تعرض إليه كوليبالي داخل ملاعب الكرة في إيطاليا، وهدد نابولي بالانسحاب من المسابقة بسبب ذلك في موسم 2018-19.

ويحتل نابولي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 66 مبتعدا عن المتصدر ميلان بفارق نقطة وحيدة.

وشارك المدافع السنغالي مع نابولي خلال الموسم الحالي في 28 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع آخرين.

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