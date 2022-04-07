استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ماهر همام.. الحضري فقط من جيل الألفية

الخميس، 07 أبريل 2022 - 10:48

كتب : نادر عيد

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - ماهر همام

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك ماهر همام نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:

1- حسن شحاتة

2- محمود الخطيب

3- علي أبو جريشة

4- إبراهيم يوسف

5- عصام الحضري

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الافضل في تاريخ مصر ماهر همام عصام الحضري محمود الخطيب حسن شحاتة
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