توخيل: ضروري التحسن حتى لا نخسر أمام ساوثامبتون وندهس في البيرنابيو

الخميس، 07 أبريل 2022 - 10:43

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي نهائي كأس الرابطة

شدد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على ضرورة تحسن أداء فريقه في الفترة المقبلة حتى لا يتجرعوا خسارة فادحة آخرى في مباراة الإياب أمام ريال مدريد.

وسقط تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف أمام ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج أمس الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات لـ بي.بي.سي: "إنها خسارة فادحة".

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وأضاف "كان أحد أسوأ الأشواط الأولى التى رأيتها منا في ستامفورد بريدج".

وتابع "بشكل وكفريق ككل، لم يكن ذلك كافيا، لقد كان بعيدا عن معاييرنا، وهكذا تخسر المباريات".

وواصل: "يمكنك دائما العودة والفوز، ولكن عندما تقضي على اللعبة بمفردك بعد 45 دقيقة، يكون الأمر أصعب وأصعب".

وأتم "إذا واصلنا اللعب على هذا النحو، فسوف نخسر أمام ساوثامبتون وبعد ذلك سندهس في البرنابيو".

وستقام مباراة الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج لتشيلسي للفوز بهدفين دون رد لتعديل النتيجة أو الانتصار بفارق ثلاثة أهداف للتأهل لنصف النهائي.

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