سلة - إيهاب أمين: التجديد كان سهلا مع الأهلي.. وأشعر بالراحة في بيتي والجماهير سر انتهاء الأمر سريعا

الخميس، 07 أبريل 2022 - 10:18

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - تتويج الأهلي بكأس مصر كرة سلة

أعرب إيهاب أمين لاعب فريق رجال سلة الأهلي ومنتخب مصر عن سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق.

وجدد إيهاب أمين تعاقده مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم المقبل.

وقال إيهاب أمين عبر صفحة النادي الأهلي: "الأمر كان سهلا بالنسبة لي بسبب الفريق والاستقرار والمدير الفني ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وخاصة العامري فاروق".

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وأضاف "سعيد بالاستمرار فترة مقبلة وإن شاء الله تكون بمزيد من البطولات نبدأها من الموسم المقبل".

وكشف أمين "وقعت لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من الموسم المقبل وذلك دليل على تمسك النادي بي وشعوري بالراحة هنا في بيتي".

وتابع "بدأنا الموسم الحالي بالفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ النادي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا ومنحنا ثقة كبيرة وحققنا بعد ذلك دوري المرتبط وكأس مصر".

وشدد لاعب الأهلي "المهم حاليا هو الفوز بلقب دوري السوبر وتركيزنا على ذلك اللقب من أجل التأهل إلى بطولة إفريقيا".

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر لمحترفين كرة السلة ويواجه الجزيرة بداية من 22 أبريل في سلسلة Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للنهائي.

وعن الموسم الحالي أوضح إيهاب أمين "نعاني من الكثير الإصابات هذا الموسم ولكن ذلك جزء من الرياضة والأهلي فريق كبير لا يقف على لاعب وعندما يصاب لاعب يشارك أخر بدلا منه".

وعن جماهير الأهلي كشف "جمهور الأهلي سهل عليّ أمر التجديد، يدعمونني منذ قدومي حتى عندما لم نوفق في الموسم الأول كان هناك دعم عند الخسارة قبل الفوز".

وتابع "محمود الخطيب له دور كبير في دعمنا وعندما يأتي إلى الاسكندرية لمشاهدتنا في البطولة العربية أمر جيد بالنسبة لنا وفوزنا به أمامه أسعدنا ووجه رسالته لنا بنسيان اللقب والتركيز في القادم".

واختتم تصريحاته بالحديث عن منتخب مصر قائلا: "لدينا مباراة مصيرية في بداية يوليو أمام السنغال في تصفيات كأس العالم وننتظر مساندة الجماهير وأتمنى أن نحقق الفوز".

كرة سلة الأهلي إيهاب أمين
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