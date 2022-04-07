مباراة غيرت مسيرتي – وائل القباني.. عندما عدت للمشاركة بعدما كنت خارج قائمة الـ 25

الخميس، 07 أبريل 2022 - 09:58

كتب : إبراهيم رمضان إسلام أحمد

وائل القباني

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

اليوم سيكون الدور على وائل القباني مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق والذي اختار مباراتين في مسيرته.

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المباراة الأولى

وقال القباني لـ FilGoal.com: "عندما انتقلت للزمالك، سافرنا إلى سوريا لخوض بطولة ودية، وشعرت أن البعض متوتر مني".

"خضت مباراة هناك وظهرت بشكل جيد وهذا جعل الناس تغير فكرتها عني تماما".

"لكن بعدما حصلت على فرصة المشاركة وسأصبح لاعبا أساسيا، أجريت جراحة الزايدة وغبت شهرين وبعد ذلك عدت ولعبت أساسيا".

المباراة الثانية

"بعدما بدأت المشاركة أساسيا تغير الجهاز الفني، ورحل محمود أبو رجيلة من تدريب الفريق وجاء الألماني أوتوفيستر وحلمي طولان".

"الثنائي أخرجني من قائمة الـ 25 وليس الـ 18".

"في مباراة القناة كنت احتياطيا، وشاركت لعدم وجود بدلاء وكان الاحتياطي من الناشئين وأنا من بينهم".

"سامي الشيشيني كان المدافع الأساسي وتعرض للإصابة في المباراة، فقررا أن أشارك بدلا منه لأنه لم يتواجد غيري أنا وهم، فشاركت".

"من بعد تلك المباراة، لم أخرج من قائمة الفريق، ولعبت أساسيا بشكل دائم".

ولعب وائل القباني لصالح الزمالك منذ صيف 1999 بعد الانتقال من أسوان واستمر لمدة ثمانية مواسم.

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