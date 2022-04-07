موعد مباريات الخميس 7 أبريل 2022.. برشلونة في الدوري الأوروبي وانطلاق مجموعات أبطال آسيا

يشهد اليوم الموافق الخميس 7 من أبريل الجاري منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي وانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

الدوري الأوروبي

تفتتح مباريات ذهاب ربع النهائي عندما يستضيف لايبزيج فريق أتلانتا في السابعة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما في التاسعة مساء فتشهد ثلاث مباريات أبرزها عندما يحل برشلونة ضيفا على إينتراخت فرانكفورت الألماني، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يستضيف وست هام فريق أولمبيك ليون وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وأخيرا يستضيف سبورتنج براجا فريق جلاسجو رينجرز وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم.

دوري أبطال آسيا

ينطلق دور المجموعات من منافسات موسم دوري أبطال آسيا.

وأبرز لقاءات اليوم عندما يستضيف الدحيل القطري فريق التعاون السعودي في العاشرة والربع مساء.