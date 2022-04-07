أمير مرتضى: غياب زيزو؟ لا أفضل الحديث عن المشاكل.. والونش يتحامل على نفسه منذ عام

الخميس، 07 أبريل 2022 - 01:06

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك سبب غياب أحمد سيد "زيزو" عن مواجهة بيراميدز وتأثر محمود حمدي "الونش" بإصابة يتحامل عليها منذ عام.

حول الزمالك تأخره أمام بيراميدز إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سهرة رمضانية رائعة.

وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي بعد التغلب على بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 11 على استاد الدفاع الجوي.

وقال أمير مرتضى منصور عبر أون تايم سبورتس 1: "كان مهما أن نحقق الفوز في أول مباراة لجوسفالدو فيريرا في الدوري المصري عقب عودته".

وأضاف عن أشرف بنشرقي: "قدم في فترات كبيرة أداء رائع وتراجع مستواه في بعض الفترات مثل الفريق وأعلم أنه سيقدم كل ما لديه حتى آخر يوم في تعاقده".

وواصل عن غياب أحمد سيد "زيزو" أمام بيراميدز: "لا أفضل الحديث عن المشاكل، عندما نحب أن نتحدث عن أزمة سيكون ذلك في الوقت المناسب".

وأوضح "استبعاد زيزو جاء بقرار من فيريرا، هذا طبيعي والمدرب قد يرى أنه يريد إعطاء الثقة للاعبين أخرين، والكل يتدرب بشكل جيد".

وعن إصابة الونش أجاب قائلا: "الونش كان يعاني من إصابة قبل المباراة ويلعب عليها منذ سنة ويتحامل على نفسه طيلة الفترة الماضية وشارك في كل البطولات مع الفريق والمنتخب وسنرى مع الطبيب كيفية عالجه أو خضوعه لجراحة وسنعلن عن الأمر".

وأتم "كان هناك الكثير من البيانات المغلوطة وعملنا عليها بشكل قوي، وصلنا لتسوية مع جروس وأنهينا قضية كهربا ومعروف يوسف والنقاز ونعمل على تسوية قضايا أخرى، نعد أنه لا شيء سيضر الزمالك الفترة المقبلة وسنغلق هذا الباب للأبد".

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني من 12 مباراة متفوقا على بيراميدز صاحب الـ26 نقطة وبنفس عدد المباريات.

الزمالك أحمد مرتضى منصور في الدوري الدوري المصري
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