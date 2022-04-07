موسيماني: التغييرات في التشكيل لضخ دماء جديدة .. وحققنا أهدافنا وذلك سر استمرار تاو

الخميس، 07 أبريل 2022 - 00:56

كتب : FilGoal

لويس ميكيسوني - الأهلي - بيتسو موسيماني

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن رضاه بتحقيق أهداف الفريق حتى الآن بتصدر ترتيب الدوري والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "يحب تغيير دم الفريق للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين، تخيل إن لعبنا بنفس اللاعبين كيف سيكون شكلنا في المباراة".

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وشدد "نلعب ثلاث مباريات كل سبعة أيام وبالتالي نحتاج إلى بعض الراحة للاعبين".

وتابع المدير الفني للأهلي "الاتحاد لم يفز منذ فترة لذلك شاهدناه يظهر بشكل مقاتل وعلينا دراسة معطيات المباراة والمهم هو حصد النقاط".

وبسؤاله عن سبب استبدال لويس ميكيسوني رغم تسجيل هدف اللقاء واستمرار بيرسي تاو رغم إهدار ركلة جزاء أجاب موسيماني.

"استبدال ميكيسوني رغم تسجيل الهدف كان سببه السعي لزيادة القوة الهجومية بهدف آخر وحسم اللقاء".

"استمرار تاو للنهاية ليس بسبب إهدار ركلة الجزاء، الرباعي الأمامي كان الأكثر وصولا للمرمى وظهر أنه من الممكن أن يصنع شيئا، أهدر في تلك المباراة والسابقة ربما في الثالثة يسجل".

وتابع موسيماني "كان جيدا بالنسبة لنا تسجيل هدف مبكر قادنا لتخطي صعوبة الشوط الثاني وتراجع الأداء نسبيا".

وشدد "كان من المهم الفوز بتلك المباراة، بالفعل كان من الوارد أن نستقبل هدفا ولكن حققنا المطلوب وهو حصد النقاط".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بـ31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك وللأحمر مباراة مؤجلة.

واختتم موسيماني تصريحاته "كانت لدي أهداف للمرحلة الحالية وتحققت، صدارة ترتيب الدوري والتأهل لربع النهائي كان هدفنا وهو ما حققته بالفعل وعلينا النظر حاليا إلى الخطوة المقبلة وهي التأهل لنصف نهائي إفريقيا واستمرار الحفاظ على صدارة الدوري".

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الرجاء المغربي.

ويلعب الأهلي لقاء الذهاب في مصر أحد يومي 15 و16 أبريل الجاري بينما لقاء الإياب في المغرب أحد يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

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