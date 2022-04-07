محمد مصيلحي: لنا ركلة جزاء واضحة أمام الأهلي.. ولم أسمع كثيرا عن حكم تقنية الفيديو

تعجب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه أمام الأهلي.

وكان الاتحاد قد خسر أمام الأهلي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام.

وقال رئيس الاتحاد السكندري: "باركت لاعبي الفريق عقب الخسارة من الأهلي، عندما تلعب أمام فريق كبير كالأهلي تتمنى أن تحقق نتيجة إيجابية".

واستدرك عبر قناة صدى البلد "هناك ركلة جزاء واضحة جدا لم تُحتسب لنا والحكم لم يعد لمراجعة تقنية الفيديو للتأكد منها".

وواصل "ركلة جزاء واضحة في الدقائق الأخيرة كانت ستغير مجريات اللقاء".

وطالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة عقب عرقلة عمرو السولية للاعب زعيم الثغر، ورفض أحمد احتسابها.

وأكمل "عماد النحاس كان يأمل بالخروج بتعادل على الأقل، سعيد بالفريق وجماهير الاتحاد راضية على أداء اللاعبين وتعرضنا لظلم تحكيمي".

وأردف "لم أسمع كثيرا من قبل عن حكم تقنية الفيديو، لابد أن يتواجد حكم دولي كبير على تقنية الفيديو طالما أواجه فريقا كبيرا".

وأتم "تعرضنا للظلم مباراة ومرت وأتمنى ألا نقف عندها".

وتجمد رصيد الاتحاد عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر من 13 مباراة.

بينما يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه ولديه مباراة مؤجلة.