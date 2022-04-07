توخيل: خسارة ثقيلة ضد ريال مدريد.. لا يمكن أن نشتكي من الهزيمة

الخميس، 07 أبريل 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

اعترف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بأن فريقه استحق الهزيمة التي وصفها بالثقيلة أمام ريال مدريد بعد الأداء السيئ الذي قدموه.

وفاز ريال مدريد على تشيلسي يوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف بفضل هاتريك من بنزيمة في ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث توخيل عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "إنها خسارة ثقيلة".

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وواصل "لقد لعبنا واحدا من أسوأ الأشواط التي رأيتها هنا في ستامفورد بريدج، وبهذا المستوى لا يمكن أن تلعب هكذا وفرديا وجماعيا كل شيء لم نقدم ما يكفي للفوز، كنا بعيدين للغاية عن معاييرنا".

وأكمل المدرب الألماني "التمريرات كيف قمنا بها؟ ومتى وإلى أين؟ وعندما كنا نهاجم متى كان يحدث ذلك؟ الاستحواذ على الكرة؟ كل ذلك، الشوط الأول كان بعيدا كل البعد عن المعايير التي وضعناها لأنفسنا".

وأتم "لذا لا يمكن أن نشتكي من الهزيمة".

وستقام مباراة الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج لتشيلسي للفوز بهدفين دون رد لتعديل النتيجة أو الانتصار بفارق ثلاثة أهداف للتأهل لنصف النهائي.

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