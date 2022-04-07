النحاس: لعبنا شوط ثاني أفضل أمام الأهلي.. ولا نملك فرصة للتدعيم ومعالجة قصور بعض المراكز

الخميس، 07 أبريل 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

عماد النحاس مدرب الاتحاد السكندري

يرى عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن فريقه قدّم شوطا ثانيا جيدا أمام الأهلي لكن لم يحالفه التوفيق في إدراك التعادل.

وكان الاتحاد قد خسر أمام الأهلي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي We السلام.

وقال عماد النحاس عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا مباراة كبيرة وبالتأكيد البداية كانت صعبة ولدينا قصور في بعض المراكز ولا يزال أمامنا الكثير من العمل".

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وأضاف "كنا نأمل في الخروج بالتعادل من الشوط الثاني بعد أدائنا الأفضل، أتمنى التوفيق في الفترة المقبلة للاتحاد وأبارك للأهلي".

وتعتبر تلك المباراة هي الأولى لعماد النحاس مع فريق الاتحاد في الدوري بعد تولي المسؤولية خلفا لحسام حسن.

وكشف النحاس "سنعمل بـ (القماشة) المتاحة لا يوجد لدينا فرصة للتدعيم ولدينا سوء حظ بسبب الإصابات، هي مرحلة صعبة وكل المواجهات في الدوري قوية".

وأوضح "لم نحصل على ما نريده من المباراة ولكنها فترة صعبة على جميع الفرق بسبب المؤجلات، وأتمنى تطور أدائنا في المباريات المقبلة".

واختتم النحاس تصريحاته "بالطبع حزين من النتيجة، المكسب يفتح أمامك الكثير من الأشياء وإذا كان على حساب فريق كبير مثل الأهلي، تحسنا كثيرا في الشوط الثاني، هدفي معالجة كافة السلبيات سريعا".

وتجمد رصيد الاتحاد عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر من 13 مباراة.

بينما يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه ولديه مباراة مؤجلة.

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