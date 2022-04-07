ناجلزمان: استحققنا الخسارة أمام فياريال

الخميس، 07 أبريل 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

يوليان ناجلزمان

شدد يوليان ناجلزمان المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الألماني على أن فريقه استحق الخسارة أمام فياريال الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسقط بايرن ميونيخ بهدف دون رد على ملعب لا سيراميكا معقل فياريال قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال ناجلزمان عبر DAZN: "استحققنا الخسارة، لم نكن جيدين اليوم، في الشوط الأول افتقدنا الطاقة في الدفاع وحظينا بفرص قليلة للغاية".

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وأضاف "في الشوط الثاني كانت مباراة مختلفة تماما، لم نستطع السيطرة لأننا كنا محبطين بسبب عدم التسجيل، لكن كان بإمكاننا استقبال هدفين آخرين".

وواصل "سنأخذ نتيجة 1-0، كنا نعلم أننا الأمور قد تسوء".

وأردف "علينا أن نحترم خصومنا كثيرا، علينا أن نستعد مرة أخرى من أجل مباراة العودة ونرد".

وتعرض بايرن ميونيخ لأول خسارة له خارج القواعد في دوري الأبطال منذ الخسارة من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017، حينها كان أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق الفرنسي.

منذ ذلك الحين لم يخسر بايرن ميونيخ في 25 مباراة خارج أرضه أوروبيا، حتى كسرها المدرب الإسباني.

واليوم خاض إيمري مباراته رقم 50 في دوري الأبطال.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا يوليان ناجلزمان
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