أحمد عبد القادر: نواجه إجهاد غير طبيعي.. أهم شيء الفوز

الخميس، 07 أبريل 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - الأهلي ضد الهلال السوداني

وصف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي كثرة توالي المباريات بالإجهاد غير الطبيعي في ذلك خوض فريقه للعديد من المباريات كل ثلاثة أيام.

أحمد عبد القادر

النادي : الأهلي

وتحدث عبد القادر لصفحة الأهلي الرسمية عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة 11 من الدوري المصري يوم الأربعاء قائلا: "خرجنا بأهم شيء اليوم وهو الثلاث نقاط، كل اللاعبين مجهدين ولذا نوزع الأحمال على الجميع، هذا الفوز سيساعدنا كثيرا في مشوارنا بالدوري".

وواصل "أقول لجماهير الأهلي إنني سأواصل تقديم كل ما لدي لأن الفترة المقبلة هامة جدا".

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وأكمل "نسير بشكل جيد والأهلي يلعب على الفوز دائما في بعض الأندية الأخرى تلعب وفقا لمركزها أو لسير المباراة فأهم شيء لدينا هو الفوز".

وتابع عبد القادر "المواجهات صعبة جدا ونخوض مباراة كل 48 ساعة وإجهاد غير طبيعي وفي شهر رمضان كذلك وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا ولو مررنا من تلك الفترة بشكل جيد ستصنع الفارق معنا".

وأتم حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أقول لجماهير الأهلي طالما أنتم معنا وتدعموننا سنحاول تقديم كل ما لدينا لإسعادكم".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الزمالك وللفريق الأحمر مباراة أقل.

أحمد عبد القادر الأهلي الاتحاد السكندري في الدوري
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