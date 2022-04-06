أنشيلوتي: تحكمنا في كل شيء ضد تشيلسي.. وبنزيمة كان سيغيب لسبب غريب

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن فريقه تحكم في كل شيء في مباراته ضد تشيلسي وأنهم استحقوا الفوز.

وفاز ريال مدريد على تشيلسي اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف بفضل هاتريك من بنزيمة في ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "لعبنا جيدا بكل أمانة وتحكمنا في المباراة وكنا جيدين في بناء الهجوم من الخلف وفي الهجمات المرتدة لكن هذه المباراة الأولى فقط ونتطلع للقاء الإياب".

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وواصل "كان أداء رائعا وأظهرنا تنظيما جيدا وسجلنا ثلاثة أهداف".

وأكمل "كنا ننجح في إيجاد المساحات وبتواجد فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة تحلينا بالخطورة".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا: "ولا يجب أن ننسى أن تشيلسي مازال هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا وأعتقد اليوم كنا أفضل منهم ولا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل".

وكشف أنشيلوتي بعد ذلك في حديثه لشبكة "أمازون برايم" الأمريكية أن بنزيمة كان سيغيب عن المباراة بعدما نسى بطاقة الدخول للملعب.

وأوضح "قبل المباراة بنزيمة أخبرني بعدم قدرته على إيجاد بطاقته الخاصة للدخول للملعب وأخبرته أنه عليه أن يتحلى بالسرعة وإلا فلن يلعب ولحسن الحظ وجد البطاقة".

وأتم ضاحكا "كيف يمكن أن أصف بنزيمة؟ ليس لدي أي كلمات، سأقول كريم الضخم".

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