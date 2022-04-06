بهدف ميكيسوني الرائع.. الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم الاتحاد

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري المصري وحقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة بملعب الأهلي we السلام.

وسجل هدف فوز الأحمر لويس ميكيسوني في الدقيقة 35، ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 31 في صدارة ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز الـ11.

الفوز هو الرابع على التوالي للأهلي في الدوري، بعدما حقق الانتصار على كل من مصر للمقاصة وفاركو وبيراميدز.

كذلك هي الهزيمة الأولى لعماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري، في أول مباراة له مع زعيم الثغر.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على اللعب ومحاولة لإحراز هدف التقدم بشكل مبكر.

وفي الدقيقة 13 طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد ساليفو مورو مدافع الاتحاد من رأسية حمدي فتحي.

وتوقف اللعب لحين مراجعة أحمد الغندور حكم المباراة لإعادة اللعبة مرة أخرى في الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء للأحمر.

وتقدم بيرسي تاو لتسديد الركلة في الدقيقة 16 لكنة وضع الكرة في القائم وأهدر فرصة تقدم الأهلي.

وانطلق حسين الشحات وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن محمد عبد المنصف تصدى لها ببراعة وأبعدها لركنية.

وواصل الأهلي هجومه على الاتحاد ومر حسين الشحات من دفاع الفريق السكندري وسدد كرة اصطدمت بأقدام الدفاع ووصلت إلى أليو ديانج الذي مررها بالرأس إلى ميكيسوني، ليسدد بالقدم اليسرى من أمام منطقة الجزاء وتذهب الكرة على يمين عبد المنصف الذي حاول التصدي لها ولم ينجح.

مسجلا هدف الأهلي الأول في الدقيقة 35، وهدفه الثالث في الدوري المصري هذا الموسم بعدما سجل ثنائية أمام مصر للمقاصة.

وأهدر كريم فؤاد فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة طويلة من حمدي فتحي وضعته في مواجهة المرمى لكنه لم يسدد الكرة بشكل جيد لتذهب بعيدا عن الشباك.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني شارك عمرو السولية بدلا من أليو ديانج في أول تبديل للأحمر.

وسجل الاتحاد السكندري هدفا في الدقيقة 54 عن طريق أيمن أشرف بالخطأ في مرماه، لكن الحكم أشار إلى تسلل على مهاجم الفريق الأخضر.

وأهدر بيرسي تاو فرصة خطيرة من انفراد مؤكد بعد تمريرة من السولية وضعته في مواجهة عبد المنصف، لكنه سدد في جسد حارس الاتحاد.

ودفع موسيماني بالثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف بدلا من أحمد عبد القادر وميكيسوني في الدقيقة 68.

ثم شارك طاهر محمد بدلا من حسين الشحات، ودخل علي معلول المباراة في الدقيقة 86 بدلا من محمود وحيد.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد.

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