بنزيمة: أتينا إلى لندن لنبرهن من يكون ريال مدريد.. وأنشيلوتي بين الأفضل في العالم

"أتينا إلى لندن من أجل الفوز فقط" هكذا تحدث كريم بنزيمة مهاجم وقائد ريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي اليوم الأربعاء.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف بفضل هاتريك من بنزيمة في ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بنزيمة عقب المباراة قائلا: "أتينا إلى لندن من أجل الفوز فقط ولنبرهن من يكون ريال مدريد".

قبل أن يستدرك "لكن المهمة لم تنته بعد، نريد الفوز أمام جماهيرنا كذلك".

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو.

وعن مدربه كارلو أنشيلوتي قال: "هو من الأفضل في العالم وعندما يضع لاعبا في التشكيل فهو يثق به بشكل جيد، ونحن نثق به".

وأكمل "هذه ليلة ساحرة مثل ليلة باريس سان جيرمان، لعبنا بشكل جيد".

وعن الهاتريك قال: "أنا سعيد بهذا الأمر كان هاما بعدما أضعت فرصة محققة".

وأصبح بنزيمة هو رابع لاعب في تاريخ أبطال أوروبا الذي يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين في البطولة بعد البرازيلي لويز أدريانو في 2014، وليونيل ميسي في 2016، وكريستيانو رونالدو في 2017.

وفيما يتعلق بالمباريات الإقصائية فبنزيمة هو ثاني لاعب يسجل الهاتريك في مباراتين متتاليتين بعد رونالدو في 2017 حينما هز شباك بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد بثلاثيتين متتاليتين آنذاك.