فيران توريس: سأخطف ديمبيلي.. وبيدري أحد أفضل لاعبي العالم
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 23:14
كتب : FilGoal
يرى فيران توريس أن استمرار عثمان ديمبيلي في برشلونة سيكون مفيدًا للاعب الفرنسي.
فيران توريس
النادي : برشلونة
توريس ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وقال توريس: "الفريق متحمس للغاية، ستكون أول مرة نلعب في هذا الملعب".
وأشار: "فرانكفورت فريق يتميز في الجانب البدني، سنستعد للمباراة بكثير من التواضع".
وأضاف: "أشعر بثقة هائلة من المدرب، رغم أنني لا أزال أتأقلم".
وتابع معلقًا على الضغط الواقع على عاتقه: "نحن لاعبو الهجوم يجب أن نصنع ونسجل الأهداف. بالنسبة لي من الأفضل أن أسجل وكذلك بالنسبة للفريق".
وعن مستوى زميله بيدري: "لم يفاجئني بمستواه، من الرائع رؤيته يتدرب، سيكون لاعب الحقبة. ما يفجئني بشأنه هو تواضعه، بات بالفعل أحد أفضل لاعب العالم".
وأشاد بمدربه: "ما يميز تشافي كمدرب هو أنه يحمل الحمض النووي لـ برشلونة، ويتحلى بالقيادة والتواضع، لا يضع الضغط على اللاعبين، لكن كان بمثابة تغيير هائل للنادي".
وأتم: "سأخطف ديمبيلي من أجل برشلونة لو تطلب الأمر، ليس هناك نادٍ أفضل له".
وانضم توريس إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وسجل توريس 6 أهداف وصنع 5 في 15 مباراة بقميص برشلونة.