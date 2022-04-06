فيران توريس: سأخطف ديمبيلي.. وبيدري أحد أفضل لاعبي العالم

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

يرى فيران توريس أن استمرار عثمان ديمبيلي في برشلونة سيكون مفيدًا للاعب الفرنسي.

توريس ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال توريس: "الفريق متحمس للغاية، ستكون أول مرة نلعب في هذا الملعب".

وأشار: "فرانكفورت فريق يتميز في الجانب البدني، سنستعد للمباراة بكثير من التواضع".

وأضاف: "أشعر بثقة هائلة من المدرب، رغم أنني لا أزال أتأقلم".

وتابع معلقًا على الضغط الواقع على عاتقه: "نحن لاعبو الهجوم يجب أن نصنع ونسجل الأهداف. بالنسبة لي من الأفضل أن أسجل وكذلك بالنسبة للفريق".

وعن مستوى زميله بيدري: "لم يفاجئني بمستواه، من الرائع رؤيته يتدرب، سيكون لاعب الحقبة. ما يفجئني بشأنه هو تواضعه، بات بالفعل أحد أفضل لاعب العالم".

وأشاد بمدربه: "ما يميز تشافي كمدرب هو أنه يحمل الحمض النووي لـ برشلونة، ويتحلى بالقيادة والتواضع، لا يضع الضغط على اللاعبين، لكن كان بمثابة تغيير هائل للنادي".

وأتم: "سأخطف ديمبيلي من أجل برشلونة لو تطلب الأمر، ليس هناك نادٍ أفضل له".

وانضم توريس إلى برشلونة قادمًا من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسجل توريس 6 أهداف وصنع 5 في 15 مباراة بقميص برشلونة.

برشلونة فيران توريس فرانكفورت الدوري الأوروبي في أوروبا
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