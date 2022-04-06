إيمري يعرف كيف يوقف البافاري.. فياريال يتفوق على بايرن ميونيخ بهدف دانجوما

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 23:06

كتب : إسلام أحمد

فياريال - بايرن ميونيخ

تفوق فياريال الإسباني بهدف دون رد على بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب لا سيراميكا.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أرناوت دانجوما.

وتعرض بايرن ميونيخ لأول خسارة له خارج القواعد في دوري الأبطال منذ الخسارة من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017، حينها كان أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق الفرنسي.

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منذ ذلك الحين لم يخسر بايرن ميونيخ في 25 مباراة خارج أرضه أوروبيا، حتى كسرها المدرب الإسباني.

واليوم خاض إيمري مباراته رقم 50 في دوري الأبطال.

التشكيل

عاد ألفونسو ديفيز للمشاركة لأول مرة بعدما غاب عن ممارسة كرة القدم منذ ديسمبر الماضي بسبب مضاعفات فيروس كورونا وتأثيرها على القلب، ليخوض أول لقاء له في 2022 مع البافاري ومنتخب بلاده.

وقاد الهولندي أرناوت دانجوما هجوم الغواصات الصفراء وبجواره جيرارد مورينو وجيوفاني لو سيلسو.

وصف المباراة

لم يحتج أصحاب الأرض الكثير من الوقت لدخول أحداث اللقاء.

عرضية من الجهة اليمنى من جيوفاني لو سيلسو سددها داني باريخو من داخل المنطقة لكن قبل أن تسكن الشباك وجدت قدم أرناوت دانجوما الذي أودعها على عكس زاوية مانويل نوير في الدقيقة الثامنة.

هدف هو السادس له في 9 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم وعزز من رقمه كهداف تاريخي للنادي في دوري الأبطال برصيد 6 أهداف.

شوط أول لم يشهد الكثير من الفرص المحققة لكلا الفريقين.

وباغت الفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب وسط فياريال مانويل نوير بعرضية سكنت شباك حارس البافاري في الدقيقة 41.

تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل على لاعب الوسط الفرنسي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

في الشوط الثاني بحث فياريال عن الهدف الثاني، فسدد جيرارد مورينو كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 53.

وبعد 10 دقائق فشل مورينو في استغلال خطأ نوير في التمرير من منتصف الملعب وسدد كرة من دائرة المنتصف مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 67 سدد ألفونسو ديفيز كرة جاءت سهلة في منتصف المرمى ويد الحارس.

حاول لاعبو بايرن ميونيخ إدراك التعادل لكن لم ترتق هجماتهم للخطورة التي تهدد أصحاب الأرض.

وأهدر ألفونسو بيدرازا فرصة تسجيل الهدف الثاني من انفراد لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لنوير في الدقيقة 88.

وتألق جيرنيمو رولي في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع وتصدى لانفراد كينجسلي كومان منع به الضيوف من التعادل القاتل.

فوز بهدف وحيد للغواصات الصفراء قبل لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على أليانز أرينا.

فياريال بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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