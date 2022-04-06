تشافي: حظ برشلونة سيئ.. ولا نمتلك أفضل وضع اقتصادي في التاريخ

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، أن فريقه لم يكن محظوظًا بنتيجة قُرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي.

برشلونة يحل ضيفًا على أينتراخت فرانكفورت الألماني في ملعب دويتشه بانك بارك مساء الخميس بذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وصرّح تشافي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنحاول الاستحواذ ونضغط من الأمام. فرانكفورت فريق كبير رغم أنه ليس معروف جدًا في إسبانيا. لم نكن محظوظين في القُرعة لأننا سنواجه فريقًا يخرج مثل الطلقات في التحولات العكسية".

وأردف: "فرانكفورت يمتلك لاعبين من المستوى العالي رغم أنهم غير معروفين في إسبانيا، يلعب بأسلوب مختلف. إنه فريق قوي للغاية بدنيًا ويتحلى بالتنظيم في الملعب".

وتابع: "لو تراخينا فسيكون ذلك خطأ كبيرًا، لا يمكن أن نتراخي، سيتفوقون علينا وقتها".

وعن غياب داني ألفيش -غير المقيد- وسيرجينيو ديست -المصاب- في مركز الظهير الأيمن: "لدينا خيارات أخرى مثل أراوخو ومينجيزا. من المؤسف عدم قدرتنا على التعويل على ألفيش، لقد قلت سابقًا إن ذلك لم يكن عادلًا له. صحيح أن إريك جارسيا يساعدنا كثيرًا في الخروج بالكرة، لكن أراوخو تحسّن كثيرًا في هذا الصعيد".

وأبدى تشافي ارتياحه لاقتراب تجديد عقد رونالد أراوخو: "إنه ضمان لـ برشلونة، بتنا نمتلك قلب دفاع لمدة 10 سنوات أو أكثر. قلة من المدافعين في مستواه، هو يتحسّن في الخروج بالكرة. إنه فتى يتحلى بالتواضع ومُضحي ومجتهد. من الرائع وجوده معنا".

كما تمنى حدوث الأمر نفسه مع عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده الصيف المقبل: "ديمبيلي مهم جدا لأسلوب لعبنا، آمل أن يقرر الاستمرار معنا. لو استمر معنا العام المقبل سنكون فريقًا أفضل".

"ديمبيلي مثال يحتذى به منذ وصولي على صعيد السلوك والانخراط في الفريق. أراه متحفزًا للغاية وسعيد ويتحلى بشخصية انتصارية. ليس من المفاجئ أن يتدرب في يوم إجازته".

وعن موعد حسم المفاوضات: "إنها عملية تفاوضية ومفتوحة. النادي يعرف أولوياتي ويعملون على تحقيق ذلك".

وصرّح فيران توريس لاعب برشلونة في نفس المؤتمر الصحفي أنه مستعد لخطف ديمبيلي لو تطلب الأمر حتى يجدد، فهل يفعل تشافي الأمر نفسه؟

أجاب تشافي: "لو كان الأمر في يدي فسأوقع معه فورًا، لكننا لا نمتلك أفضل وضع اقتصادي في التاريخ، لكني أعرف أن النادي يعمل على الأمر".

وسبق لـ فرانكفورت إقصاء فريق إسباني آخر في الدور السابق هو ريال بيتيس، فهل شاهد تشافي هذا اللقاء؟

المدرب الإسباني أجاب: "نعم، أُصر أن لديهم أسلوب لعب يصعب مواجهته، يلعبون بثلاثة في عمق الدفاع وجناحين. بالنسبة لهم ستكون مباراة تاريخية، ونحن يجب أن نرتقي لنصل إلى نفس المستوى من الحافز".

وعن وجود مرشح أقوى من برشلونة لحصد اللقب، أوضح: "لا يمكنا التفكير في أبعد من المستقبل. أُصمم أننا لم نكن محظوظين في القُرعة".

ويرى تشافي أن الأجواء النارية في ملعب فرانكفورت ستكون مفيدة: "أخبرونا أن الأجواء هناك رائعة. يجب أن نبرهن على شخصيتنا ونستحوذ على الكرة ونتجنّب التحولات السريعة وأن نتحلى بالتركيز في المواقف الثابتة".

وعما إذا كان جمهور برشلونة بات فخورًا بالنادي: "من الجلي، لكن ذلك يمكن أن يتغيّر في أي لحظة. لكن الثناء لا يجب أن يشتتنا. لا أحتاج ثناء لشخصي. لست هنا للمجد الشخصي، ولكن من أجل أن أجعل الجمهور فخورًا بالفريق. التواجد في برشلونة مليء بالتقلبات".

وأتم موضحًا دور أداما تراوري في الفريق: "سيكون مهمًا. لدينا العديد من المباريات المتتالية. سنكون مجبرين على إجراء مداورة".

ويسعى برشلونة للتتويج بالدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد أن تحوّل إليها عقب احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.