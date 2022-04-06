في رمضان؟ هاتريك بنزيمة يكتب أول انتصار تاريخيا لريال مدريد على تشيلسي

تسلح تشيلسي بجماهيره في مواجهة ريال مدريد لكن الفريق الملكي أرسل كريم بنزيمة فقط ليدمر ستامفورد بريدج على الفريق اللندني.

وفاز ريال مدريد اليوم الأربعاء على مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح بنزيمة أهداف المباراة برأسية في الدقيقة 21.

وأضاف كريم الهدف الثاني برأسية جديدة عقب ثلاث دقائق فقط من الهدف الأول.

وقلص كاي هافيرتز النتيجة لتشيلسي برأسية هو الآخر في الدقيقة 40.

وأتم بنزيمة الهاتريك وثلاثية ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 46 بعد استغلاله لخطأ قاتل من حارس مرمى تشيلسي إدوارد ميندي.

ويحتاج ريال مدريد للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف في الإياب ليثأر من هزيمته من تشيلسي في نصف نهائي الموسم الماضي ويتأهل هو للدور نفسه.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو.

كريم التاريخي

وأصبح بنزيمة هو رابع لاعب في تاريخ أبطال أوروبا الذي يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين في البطولة بعد البرازيلي لويز أدريانو في 2014، وليونيل ميسي في 2016، وكريستيانو رونالدو في 2017.

وفيما يتعلق بالمباريات الإقصائية فبنزيمة هو ثاني لاعب يسجل الهاتريك في مباراتين متتاليتين بعد رونالدو في 2017 حينما هز شباك بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد بثلاثيتين متتاليتين آنذاك.

ريال مدريد يحقق الفوز الأول

وأصبح ذلك الفوز هو الأول لريال مدريد على تشيلسي في تاريخ مواجهتهما.

فقد التقيا من قبل خمس مرات من قبل، وفاز تشيلسي ثلاث مرات وتعادلا مرتين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط قوي من ريال مدريد وفي الدقيقة العاشرة كاد فينيسيوس جونيور يسجل الهدف الأول لفريقه لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتلقى إيدير ميليتاو بطاقة صفراء لتدخله بقوة على هافيرتز ليتأكد غيابه عن لقاء الإياب للإيقاف.

وفي الدقيقة 15 سدد ريس جيمس كرة قوية تصدى لها ثيبو كورتوا.

واصل ريال مدريد ضغطه وفي الدقيقة 21 أرسل فينيسيوس عرضية متقنة قابلها بنزيمة برأسية جميلة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للفريق الملكي.

وعقب ثلاث دقائق فقط أرسل لوكا مودريتش تمريرة طولية قابلها بنزيمة برأسية عكس تجاه ميندي حارس تشيلسي لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الثاني للوس بلانكوس.

وفي الدقيقة 40 أرسل جورجينيو تمريرة طولية قابلها هافيرتز برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

ومع بداية الشوط الثاني ارتكب ميندي خطأ فادحا في تمرير الكرة واستغل بنزيمة الأمر وسدد الكرة بسهولة من منتصف الملعب في المرمى الخالي من حارسه ليعلن عن الهدف الثالث لريال مدريد.

وكاد سيزار أزبليكويتا يسجل هدفا رائعا بتسديدة صاروخية لكن كورتوا كان له بالمرصاد.

وفي الدقيقة 69 هرب روميلو لوكاكو من الرقابة تماما ولكن رأسيته ذهبت بعيدة عن مرمى ريال مدريد.

وكاد ماسون ماونت يسجل هدفا ثانيا لتشيلسي لكن تسديدته مرت أعلى المرمى.

وأطلق حكيم زياش تسديدة قوية مرت لأعلى مرمى ريال مدريد.

ولم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف.