انتهت في الدوري – الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. الأحمر يفوز

الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

لويس ميكيسوني - الأهلي - الاتحاد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الـ12 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 86: نزول علي معلول بدلا من محمود وحيد

ق 80: نزول طاهر بدلا من الشحات

ق 68: نزول أفشة وشريف بدلا من عبد القادر وميكيسوني

ق 60: انفراد ضائع من بيرسي تاو

ق 54: هدف غير محتسب للاتحاد بداعي التسلل

ق 46: نزول عمرو السولية بدلا من ديانج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 44: الثاني يضيع من كريم فؤاد بعد تمريرة من حمدي فتحي جعلته في مواجهة المرمى

ق 35: جوووول ميكيسوني والأول بعدما سدد الكرة بشكل رائع بالقدم اليسرى بعدما اخترق حسين الشحات وراوغ الدفاع وسدد كرة اصطدمت بالدفاع وارتدت له

ق 27: عبد المنصف يتصدى أمام حسين الشحات

ق 17: بيرسي تاو يهدر ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة في القائم

ق 13: مطالبات بركلة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة يد ساليفو مورو بعد ركنية

ق 7: إنذار لـ ديانج بعد تدخل مع مروان عطية

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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