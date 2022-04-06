انتهت في الدوري – الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. الأحمر يفوز
الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الـ12 للدوري المصري، التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد
ق 86: نزول علي معلول بدلا من محمود وحيد
ق 80: نزول طاهر بدلا من الشحات
ق 68: نزول أفشة وشريف بدلا من عبد القادر وميكيسوني
ق 60: انفراد ضائع من بيرسي تاو
ق 54: هدف غير محتسب للاتحاد بداعي التسلل
ق 46: نزول عمرو السولية بدلا من ديانج
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 44: الثاني يضيع من كريم فؤاد بعد تمريرة من حمدي فتحي جعلته في مواجهة المرمى
ق 35: جوووول ميكيسوني والأول بعدما سدد الكرة بشكل رائع بالقدم اليسرى بعدما اخترق حسين الشحات وراوغ الدفاع وسدد كرة اصطدمت بالدفاع وارتدت له
ق 27: عبد المنصف يتصدى أمام حسين الشحات
ق 17: بيرسي تاو يهدر ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة في القائم
ق 13: مطالبات بركلة جزاء للأهلي بعدما لمست الكرة يد ساليفو مورو بعد ركنية
ق 7: إنذار لـ ديانج بعد تدخل مع مروان عطية
انطلاق المباراة