كلوب: لم أفكر لثانية واحدة في مباراة مانشستر سيتي أثناء لقاء بنفيكا

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أنه لم يفكر في لقاء مانشستر سيتي مطلقا حين كان يواجه بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن تبديلاته ليس لها علاقة بالتحدي القادم أمام رجال بيب جوارديولا.

وفاز ليفربول على بنفيكا في ملعب النور بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل 5 أيام من لقاء القمة المرتقب ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم أفكر ولو لثانية في مباراة سيتي، فالتبديلات التي قمت بها أمام بنفيكا لم تكن مرتبطة بها بأي حال من الأحوال".

وأضاف "إذا فزنا على سيتي وهي مهمة صعبة، فلا أعتقد أن هناك من سيظن أن لقب الدوري قد حسم، وهذا بسبب قوة المنافس والجودة التي يمتلكها".

مباراة الأحد سترسم ملامح لقب المسابقة إلى حد كبير في ظل تصدر مانشستر سيتي للجدول بفارق نقطة عن ليفربول، قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وتابع "سنلعب ضد الفريق الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ولذلك سنبذل كل ما في وسعنا".

وأكمل "الواقع يقول إن المهمة تزداد صعوبة كلما تقدمت في البطولات. أنت لن تتأهل إلى مباراة نهائية وتفوز على خصمك بثمانية أهداف أو ما إلى ذلك".

وأردف الألماني "نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي كان مثيرا للغاية، وهكذا ستكون كل المباريات المتبقية لنا حتى نهاية الموسم".

وواصل "الكل يعلم مدى أهمية المباراة القادمة أمام سيتي، ولكن بعد هذه المباراة، ستكون هناك مباريات أخرى مهمة في مسابقات مختلفة وفي الدوري الإنجليزي أيضا".

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وسيحل بنفيكا ضيفا على ليفربول الأربعاء المقبل في ملعب أنفيلد لمواجهته في لقاء إياب ربع النهائي.

افتتح إبراهيما كوناتي أهداف المباراة لليفربول في الدقيقة 17 برأسية.

وسجل ساديو ماني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 35 بتسديدة سهلة في المرمى الذي كان خالي من حارسه.

وقلص داروين نونيز النتيجة بهدف أول لبنفيكا في الدقيقة 48 بتسديدةى من داخل منطقة الجزاء.

وأتم لويس دياز ثلاثية ليفربول بهدف جميل في الدقيقة 88 بعد مراوغته للحارس ببراعة.

























ويحتاج ليفربول في الإياب إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف ليضمن تأهله لنصف نهائي دوري أبطل أوروبا.